Dragagens voltam à Lagoa de Paramos/Barrinha de Esmoriz

Salomão Rodrigues Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O conselho de administração da Polis Litoral Ria de Aveiro aprovou, esta segunda-feira, o lançamento de um novo concurso para a dragagem da Lagoa de Paramos/Barrinha de Esmoriz. Desde 2016 que este objetivo tem sofrido atrasos consecutivos.

Ainda não são conhecidos custos nem datas para o arranque da obra no terreno, mas a nova intervenção foi anunciada por Pimenta Machado, vice-presidente da Agência portuguesa do Ambiente (APA), numa visita que efetuou com os autarcas de Ovar e Espinho à empreitada de melhoria dos espaços envolventes.

Pimenta Machado justificou os atrasos com a necessidade de ser repensada a ligação da Barrinha com o mar através do designado dique/fusível. "Vamos analisar o processo do dique/fusível e ver qual é a melhor solução. Vamos ter um pouco mais de paciência, para muito em breve termos o projeto concluído", referiu.

Ao JN, o presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, lembrou que a retirada dos sedimentos tinha sido suspensa: "A despoluição final nunca terminou (...) é com agrado que vemos aprovado o lançamento do concurso para a retirada dos sedimentos".

"O mais importante é a despoluição e nunca nos tínhamos esquecido desse grande objetivo", referiu.

Também o presidente da Câmara de Espinho, Pinto Moreira, afirmou que a retirada de inertes se apresenta como uma "tarefa muito complexa", mas espera que a mesma se conclua "bem e de forma rápida. O problema só ficará resolvido com a conclusão da empreitada".

O autarca refere que a valorização do espaço que está a ser feita "só faz sentido se os trabalhos de dragagem ficarem devidamente concluídos".

PUB

A dragagem e despoluição faziam parte da empreitada de requalificação e valorização da Lagoa de Paramos/Barrinha de Esmoriz, que teve início em dezembro de 2016, mas que acabaria suspensa antes da época balnear de 2017, por alegado incumprimento por parte do empreiteiro.

Em 2018 A Polis Litoral Ria de Aveiro adjudicou a conclusão da empreitada de dragagem por 1,339 milhões de euros. Mais uma vez os trabalhos não foram concluídos.