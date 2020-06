Dois elementos do ISN foram expelidos de embarcação em Ovar

Catarina Silva Hoje às 16:19 Facebook

Dois elementos do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) foram expelidos de uma embarcação na costa de Cortegaça, em Ovar, este domingo à tarde. O incidente fez com que a população na praia chamasse pelos meios de socorro.

Foi um falso alarme. Dois elementos do Instituto de Socorros a Náufragos foram expelidos de uma embarcação na costa de Cortegaça, em Ovar, devido à forte rebentação das ondas. Com eles, vieram também vários materiais do barco como boias, que ficaram no mar. O incidente assustou a população na praia que chamou pelos meios de socorro, pensando-se inicialmente que a embarcação tinha virado.

Porém, os dois elementos não sofreram qualquer ferimento,: conseguiram voltar à embarcação a nado e continuaram a viagem em alto mar.

No local estiveram os bombeiros de Esmoriz com duas motas de água, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira e estava ainda a caminho uma moto4 de Espinho e uma equipa de psicólogos.

Os bombeiros conseguiram chegar à embarcação para se certificarem que estava tudo bem com os dois elementos do ISN.