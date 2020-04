Indústrias de Ovar podem voltar a laborar a partir de terça-feira

Salomão Rodrigues Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Todas as empresas industriais situadas no concelho de Ovar vão poder voltar a trabalhar a partir da próxima terça-feira. A decisão surgiu esta quinta-feira, depois das polémicas exceções determinadas por despachos do Governo em que apenas um número muito restrito estava autorizado a funcionar.

No passado dia 2 de abril, o Governo prorrogou a situação de calamidade e a cerca sanitária no concelho de Ovar, na sequência da pandemia Covid-19, permitindo que apenas as empresas de bens essências continuassem a funcionar.

Mais recentemente, abriu algumas exceções que lançaram a revolta entre os empresários que não foram contemplados.

Esta quinta-feira, o Governo, através do Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, imitou novo despacho permitindo a abertura de todas as empresas do concelho vareiro.

"É permitido o funcionamento (...) dos estabelecimentos comerciais das empresas localizadas no município de Ovar", pode ler no documento que, impõem, no entanto, condicionantes.

As empresas estão autorizadas a utilizar apenas trabalhadores residentes no concelho de Ovar, com exceção para casos previamente definidos como, por exemplo, a utilização de trabalhadores de outros concelhos que estejam afetos a transportes de mercadorias para fornecimento ou escoamento de matéria-prima.

A ocupação das empresas não poderá, também, não ultrapassar um terço do número habitual dos trabalhadores ali presentes e estes não poderão ter mais de 60 anos.