Equipa de matérias perigosas da GNR descontaminou centro de saúde de Ovar

Espaço estava encerrado desde 13 de março, depois de sete profissionais terem ficado infetados com a Covid-19. Militares são especialistas em produtos nucleares, radiológicos, biológicos e químico.

A GNR efetuou, nesta segunda-feira, a descontaminação do Centro de Saúde de São João Ovar, que estava encerrado desde o início da pandemia da Covid-19, que originou a implementação de uma cerca sanitária naquele concelho. A operação foi realizada por militares especializados em matérias perigosas, entre os quais estão produtos nucleares, radiológicos, biológicos e químicos (NRBQ).

"Para além de garantir a cerca sanitária em Ovar, a GNR também tem disponibilizado as suas valências da especialidade de matérias perigosas NRBQ para realizar a descontaminação de espaços públicos, como é o caso do Centro de Saúde de São João de Ovar", refere o capitão Víctor Ribeiro, comandante do Destacamento da GNR de Ovar.

O Centro de Saúde de São João de Ovar fechou portas no dia 13 de março, depois de sete profissionais de saúde que ali trabalham, incluindo médicos, terem sido diagnosticados com o novo coronavírus. "Foi confirmado um caso na USF São João de Ovar e foram feitos testes a todos os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde", esclareceu, na altura, o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro. "Sete deram positivo. Não são sete quaisquer, são profissionais de saúde, que contactaram com imensa gente nos dias anteriores", acrescentou.

Este facto terá contribuído para a rápida disseminação da doença pela população de Ovar, obrigando a que o concelho ficasse sujeito a uma cerca sanitária que ainda se mantém. Com esta ação de descontaminação espera-se que a unidade de saúde possa voltar a funcionar nos próximos dias.