Explosão de vitrina atinge três pessoas que passavam junto a padaria

JN Hoje às 09:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros em consequência de uma explosão de uma vitrina frigorífica no Furadouro, Ovar.

Ao que apurou o JN, a explosão da vitrina ocorreu pelas 7.45 horas, na "Padaria Doce Pão", na avenida Bombeiros Voluntários do Porto, quando três pessoas passavam no local.

Os bombeiros de Ovar e uma equipa da VMER deram apoio no local às vítimas que apresentavam um quadro de ansiedade devido ao susto.

Por precaução foram transportadas para o hospital S. Sebastião, na Feira.

Estiveram no local os bombeiros de Ovar com sete veículos e 16 operacionais. Os bombeiros de Esmoriz estiveram também presentes com uma ambulância e dois operacionais a que se juntaram a equipa da VMER da Feira e PSP.