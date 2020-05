Fisioterapia do Hospital de Ovar passa para ginásio dos bombeiros

Salomão Rodrigues Hoje às 12:31 Facebook

O ginásio dos Bombeiros Voluntários de Ovar vai receber, a partir da próxima segunda-feira, o serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital Dr. Francisco Zagalo.

A deslocação destes serviços, nomeadamente na área da fisioterapia e terapia ocupacional, fica garantida de forma temporária, depois do ginásio do Hospital de Ovar ter sido transformado numa enfermaria para receber casos de infeção pelo novo coronavírus, que não exijam cuidados intensivos.

"Nesta nova fase, é prioritário retomar a nossa atividade assistencial mantendo como foco a segurança dos utentes e dos profissionais", explicou o presidente do Conselho Diretivo do Hospital, Luís Miguel Ferreira.

Este responsável pela unidade hospitalar diz que "foi procurada uma alternativa que congrega os requisitos necessários para o efeito, embora que de forma temporária".

"Não podemos deixar de enaltecer e agradecer calorosamente a forma como a corporação de Bombeiros de Ovar acolheu esta nossa carência de espaço motivada pela pandemia", salientou Luís Miguel Ferreira.

A unidade hospitalar inicia esta "nova normalidade" a partir da próxima segunda-feira, reativando a consulta externa, hospital de dia e os Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (como o laboratório, raio-X, entre outros).

A retoma da atividade cirúrgica está prevista para 1 de junho de 2020.

As consultas e os atos com hora marcada, o desfasamento de horários e definição de distâncias de segurança nas salas de espera reduzidas ao mínimo indispensável são outras das medidas anunciadas.

Já na entrada do edifício será feito um inquérito ao estado de saúde e a medição da temperatura corporal, sendo que os utentes poderão entrar no espaço do hospital poucos minutos antes da hora da marcação da consulta ou do exame.