Funcionária da Yasaki Saltano infetado com Covid-19. Empresa já tomou medidas

Salomão Rodrigues Hoje às 18:50

Uma trabalhadora da Yasaki Saltano, em Ovar, está contaminada com o Covid-19. Trata-se da mãe da aluna da Escola Secundária da Feira, também ela infetada.

Vários trabalhadores da fábrica Yasaki Saltano, em Ovar, estão já em casa de quarentena, depois de a empresa ter confirmado que a trabalhadora estava infetada.

O pai e a mãe da jovem estudante, residentes em Válega, Ovar, trabalham nesta empresa de cablagens, estando a mulher internada no Hospital de São João no Porto, com infeção confirmada.

Ao JN, a empresa informou que "um colaborador das instalações teve resposta positiva à análise ao teste do COVID-19". "Este colaborador encontra-se internado no Hospital de S. João".

É, ainda, referido que os colaboradores que poderão ter estado expostos ao vírus "foram enviados de imediato para casa para um período de quarentena durante 14 dias, e estão a seguir todos os procedimentos da Direção Geral de Saúde (DGS)".

A Yasaki Saltano garante que estão a ser tomadas "todas as medidas necessárias e extraordinárias para limitar o risco de exposição".

A empresa garante que continua a seguir e implementar todos os protocolos de Saúde e Segurança Ambiental e a desinfetar "constantemente todas as áreas". "Os médicos da nossa empresa estão a avaliar diariamente o estado de saúde dos nossos colaboradores e disponíveis para responder a todas as dúvidas".

Tem também disponível uma linha COVID 19, especialmente dedicada ao coronavírus, para resposta a todas as questões e para mitigar a propagação do vírus foi criado um "Comité de Crise, com líderes das nossas principais funções".