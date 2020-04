Hospital de Campanha de Ovar já está em funcionamento

Salomão Rodrigues Hoje às 17:39 Facebook

O Hospital de Campanha de Ovar entrou em funcionamento, na tarde desta segunda-feira, com os primeiros três doentes de Covid-19 ali internados.

A nova resposta no combate à pandemia, montada na Arena Dolce Vita, é "uma extensão" do Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar (HFZ), destinada a casos de infeção pelo novo coronavírus que não exijam cuidados intensivos.

"Destina-se a quem não precise de cuidados intermédios ou intensivos, mas que ainda necessite de internamento, como é o caso dos doentes que estão já na fase final de tratamento", precisou, ao JN, o presidente do Conselho Diretivo do HFZ-Ovar, Luís Miguel Ferreira.

Os doentes transferidos vão, desta forma, deixar vagas algumas camas do Hospital de Ovar, mas também de outros hospitais de referência. "Vai aliviar a pressão de outras unidades hospitalares, deixando disponíveis camas para tratar doentes que precisam de outro tipo de cuidados médicos".

O hospital de campanha, com 38 camas disponíveis e com capacidade para crescer até 64, caso seja necessário, ficará sob gestão do Hospital de Ovar, aquém cabe as necessárias contratações de pessoal. "Abrimos um procedimento contratual com o qual passamos a poder contratar médicos, enfermeiros e assistentes operacionais", explicou Luís Miguel Ferreira, lembrando que esta foi uma possibilidade aberta por despacho governamental.

Os elementos contratados, "asseguram a capacidade para responder às atuais necessidades", garante o responsável pelo Hospital de Ovar.

Ainda sobre o novo espaço de acolhimento para doentes, Luís Miguel Ferreira afirma que "não difere em nada de uma enfermaria do nosso hospital. Um espaço digno e bem apetrechado que vem reforçar a capacidade de resposta no combate ao surto".