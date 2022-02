Hospital de Ovar não recebe doentes devido a surto de covid-19

Salomé Filipe Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar não está a admitir novos doentes, apesar de ter vagas.

A não admissão prende-se com um surto de covid-19 que foi detetado, no serviço de Medicina Interna, durante um rastreio efetuado aos doentes internados e a funcionários, no dia 26 de janeiro. A situação deverá manter-se, pelo menos, até segunda-feira.

Segundo o JN apurou esta sexta-feira, 12 dos 13 utentes internados na Medicina Interna - única enfermaria do Hospital de Ovar - estão infetados com covid-19, o que levou à decisão de não admitir mais ninguém. "A não admissão temporária de novos doentes neste serviço de internamento deve-se à necessidade de gestão correta do risco dos doentes internados e da concomitante falta de médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e assistentes técnicos, também SARS-CoV2 positivos ou com covid-19", explicou o Conselho Diretivo do hospital.