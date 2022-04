Hospital Trofa cria 80 postos de trabalho em Ovar

JN Hoje às 17:35 Facebook

O Hospital Trofa Saúde Ovar, que vai ser inaugurado amanhã, sábado, e que abrirá ao público na próxima segunda-feira, no centro comercial VIDA Ovar, vai criar 80 postos de trabalho, revelou a empresa ao JN.

Com uma área total de mais de 3000 metros quadrados, o Trofa Saúde Ovar disponibiliza mais de 30 especialidades clínicas, atendimento urgente em horário alargado, imagiologia com equipamentos de última geração, fisioterapia e análises clínicas.

Esta é a 18.ª unidade hospitalar do Grupo Trofa Saúde em Portugal, a segunda no distrito de Aveiro, e representou um investimento global de 8 milhões de euros.

Para a White Sand Capital Portugal, proprietária do VIDA Ovar, a abertura do Hospital Trofa Saúde Ovar é a consolidação do conceito de saúde e bem-estar que o Centro Comercial iniciou em março de 2020, e que tem permitido atrair grandes marcas. "Nos últimos dois anos, investimos cerca de 1,5 milhões de euros na melhoria global do ativo. Nesta valorização do espaço, iremos em junho inaugurar um novo elevador panorâmico, reforçando o acesso ao hospital e ao ginásio"