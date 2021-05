Incêndio deixa apartamento inabitável em Esmoriz

Salomão Rodrigues Hoje às 16:01 Facebook

Um incêndio que deflagrou, ao início da tarde deste domingo, em Esmoriz, Ovar, provocou danos avultados num apartamento que ficou inabitável.

O alerta para o incêndio no apartamento situado na Rua do Rombo, cujas causas eram ainda desconhecidas, ocorreu pelas 13.36 horas.

Os bombeiros de Esmoriz conseguiram extinguir rapidamente as chamas, mas a sala do apartamento ficou completamente destruída e o fumo intenso acabou por afetar as restantes divisões.

As autoridades estavam a apurar da eventual necessidade de realojamento da moradora.

Estiveram no local os bombeiros de Esmoriz com 17 operacionais e quatro viaturas, assim como uma patrulha da GNR que tomou conta da ocorrência.