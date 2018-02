Dois homens encontrados mortos numa casa em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Dois homens foram encontrados sem vida, na manhã desta quinta-feira, numa habitação em Válega, concelho de Ovar.

De acordo com fonte do Comando da GNR de Aveiro, as vítimas são dois irmãos que viviam juntos e apresentam sinais de estarem cadáveres há já algum tempo.

O JN apurou ainda os homens têm 41 e 44 anos e teriam antecedentes ligados à toxicodependência e álcool.

Na habitação onde foram encontrados só residiam os dois, ainda de acordo com fonte policial.

A GNR tomou conta da ocorrência, mas caberá, agora, à Polícia Judiciária as primeiras perícias no local para apurar as circunstâncias da morte.