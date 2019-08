Dois mortos e três feridos em acidente na A1 em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 16:16 Facebook

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, uma em estado grave, na sequência de um acidente, na tarde desta segunda-feira, na Autoestrada 1 (A1), na zona de Válega, em Ovar.

As vítimas mortais são homens de nacionalidade brasileira, na casa dos 40 anos. Os corpos foram para o Gabinete do Instituto de Medicina Legal do Hospital de Santa Maria da Feira.

Os feridos ligeiros, um bebé de dois anos e a mãe, de 29, foram transportados para o Hospital São João, no Porto. O ferido grave, companheiro e pai das outras vítimas, foi para o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, em Gaia.

O acidente ocorreu ao quilómetro 265 da A1, no sentido Sul/Norte.

Operacionais dos bombeiros e GNR estão no local.