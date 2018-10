Um morto e três desaparecidos em naufrágio ao largo de Esmoriz

JN Hoje às 12:23, atualizado às 13:21 Facebook

Twitter

Dos cinco tripulantes que seguiam a bordo de uma embarcação que naufragou ao largo de Esmoriz na manhã desta segunda-feira, há a confirmação oficial de um morto, um homem resgatado com vida e três desaparecidos.

O alerta foi dado esta segunda-feira de manhã. Segundo apurou o JN, trata-se da traineira Mestre Silva, da Póvoa de Varzim.

Um dos tripulantes foi recolhido com vida pelo helicóptero sedeado na base aérea de Maceda, Ovar, e foi transportado pelos bombeiros de Ovar para o hospital S. Sebastião, na Feira. Trata-se do mestre da embarcação, de 54 anos, que foi recolhido a 20 quilómetros da costa de Esmoriz, junto dos destroços do barco. Três continuam desaparecidos. "As buscas estão a ser realizadas por embarcações, por um avião e um helicóptero da Força Aérea", afirmou a fonte da Polícia Marítima.

A embarcação saiu para a faina na noite de domingo e pelas 9 horas da manhã desta segunda-feira a boia do barco emitiu um sinal de alerta. De imediato foram iniciadas as operações de busca e salvamento, que ainda prosseguem ao largo de Esmoriz.

"Estariam certamente na faina e o incidente poderá estar relacionado com o mau tempo, mas ainda não temos confirmação", revelou outra fonte da Polícia Marítima, adiantando que, para resgate dos tripulantes, "estão a ser efetuadas buscas com meios aéreos e embarcações do Instituto de Socorros a Náufragos".