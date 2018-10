Embarcação naufragada "Mestre Silva" identificada no fundo do mar

Hoje às 16:20 Facebook

O navio de pesca "Mestre Silva", que na passada segunda-feira naufragou ao largo de Esmoriz, foi identificado no fundo do mar pela Marinha portuguesa.

Nas buscas feitas à embarcação, a Marinha contou com uma equipa hidrográfica de intervenção rápida, equipada com um sonar de varrimento lateral e com um veículo submarino de controlo remoto.

"Verifica-se a presença de redes de emalhar ao redor da embarcação, o que dificultou os trabalhos de investigação", explicou a Marinha, em comunicado.

No momento do acidente, seguiam a bordo cinco tripulantes. Apenas um pescador foi resgatado com vida, o mestre da embarcação, Rafael Silva, de 54 anos, natural de Vila do Conde, que teve de receber assistência no hospital de Santa Maria da Feira.

Há uma vítima mortal confirmada, um pescador da Póvoa de Varzim, de 54 anos, enquanto três elementos estão dados como desaparecidos: um pescador de Vila do Conde, de 64 anos, e dois indonésios, de 26 e 33 anos.

"Terminadas as buscas, às famílias enlutadas a Marinha expressa sentidas condolências", pode ler-se no comunicado.