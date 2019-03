Homem queimado com explosão de gás em Ovar

Catarina Silva e Salomão Rodrigues Hoje às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, 50 anos, ficou gravemente ferido, ao final da tarde, com a explosão provocada por três botijas de gás que estavam guardadas no anexo de sua casa, no Furadouro.

Uma mulher, vizinha, ficou com ferimentos ligeiros e a esposa da vítima sofreu uma crise de ansiedade.

O alerta para os Bombeiros de Ovar chegou cerca das 18 horas. Um incêndio que deflagrou, sem se conhecer a origem, no anexo da habitação chegou às três botijas, que libertaram gás acabando por provocar a explosão. O homem ainda tentou tirar uma das botijas do anexo, acabando por ficar com 20% do corpo com queimaduras de primeiro grau.

Uma vizinha ficou ferida por causa de uma telha que foi projetada com a explosão. E a esposa sofreu uma crise de ansiedade.

As três vítimas foram transportadas para o Hospital São Sebastião, na Feira. Os anexos ficaram destruídos.

No local estiveram os Bombeiros de Ovar, auxiliados pelos de Esmoriz e Feira, e a VMER da Feira.