Incêndio em estufa da Salvador Caetano em Ovar

Salomão Rodrigues com Lusa Hoje às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma estufa de pintura ardeu, esta quinta-feira à tarde, na fábrica de AutoBus, da Salvador Caetano, em Ovar.

Os bombeiros de Ovar e Esmoriz estiveram no local, conseguindo que as chamas não se propagassem a outros locais da unidade fabril.

Segundo explicou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ovar, João Mesquita, o fogo foi detetado às 19.20 horas numa estufa da linha de produção automóvel e obrigou à intervenção de 28 operacionais dessa corporação e também da de Esmoriz, devidamente apoiados por sete viaturas de socorro.

"O incêndio já está extinto e neste momento estamos a proceder a operações de ventilação do espaço", declarou.

Quanto à origem do sinistro, o comandante da corporação de Ovar não pôs de parte a possibilidade de estar relacionada com o temporal que se fez sentir na região a partir das 18 horas, mas esclareceu que as causas estão a ser investigadas.