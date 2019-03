Jovem esfaqueado em desentendimento entre grupos rivais em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 20:03 Facebook

Um indivíduo, com cerca de 20 anos, foi esfaqueado, na madrugada desta sexta-feira, após os festejos do Carnaval de Ovar. A vítima, ficou ferida com gravidade, sendo transferida para os cuidados intensivos.

A contenda começou cerca das quatro horas, junto à zona de bares, no centro da cidade, com uma discussão entre dois grupos de jovens rivais.

Dois indivíduos envolveram-se em agressões, tendo um deles desferido uma facada no outro que ficou ferido com gravidade.

Os bombeiros de Ovar foram chamados ao local, mas quando lá chegaram a vítima já tinha sido transportada para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

A PSP de Ovar está a investigar o ocorrido.