Lider da concelhia do CDS-PP de Ovar demitiu-se em protesto com Cristas

Fernando Camelo de Almeida demitiu-se do cargo de presidente da Concelhia do CDS-PP de Ovar. A decisão foi tomada, na quata-feira, e comunicada no mesmo dia aos elementos daquela estrutura partidária local.

O agora ex-lider da Concelhia tinha já admitido publicamente que, perante a discordância das politicas seguidas por Assunção Cristas, poderia vir a demitir-se, o que agora aconteceu.

"É uma decisão irreversível e tomada por uma questão de coerência", explicou o próprio, ao JN, garantindo que também não se vai recandidatar as eleições da Concelhia que se realizam durante o mês de junho.

"Não vou ocupar mais nenhum cargo enquanto Assunção Cristas estiver à frente do Partido". "Esta decisão esta relacionada com o rumo que o Partido tem seguido. Mais parece um grupo de amigos de Lisboa do que propriamente o CDS, com o Partido desligado das bases".

Fernando Camelo de Almeida diz que a campanha para as últimas eleições europeias "foi um exemplo disso". "Chocou-me nesta campanha ver Nuno Melo assumir toda a responsabilidade dos resultados e Assunção Cristas, ao lado, como se não fosse nada, quando na realidade quem prejudica bastante Nuno Melo e a campanha foi a própria Assunção Cristas".

O centrista diz que a líder do CDS-PP "vai continuar legitimamente" à frente do Partido. "Eu temo que vá ser mais um resultado muito negativo para o CDS nas legislativas.

"Como não me revejo na linha orientadora do Partido saio fora", disse.