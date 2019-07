Marginal da praia do Furadouro sem luz há dois meses

Catarina Silva Hoje às 14:52 Facebook

Câmara de Ovar promete resolver a avaria elétrica no Furadouro causada pelos curto-circuitos e pela corrosão da água do mar.

A escuridão arrasta-se há dois meses, segundo o proprietário de um café, que diz que já alertou a Câmara. A zona sul da marginal da praia do Furadouro, em Ovar, está, mais uma vez, sem luz. Há alguns focos ligados na zona norte, mas mesmo aí chega a percorrer-se dezenas de metros sem luz. O município explica as falhas na iluminação pública com a corrosão causada pela água do mar e diz que a avaria será resolvida brevemente.

Segundo o dono de um estabelecimento comercial, "o problema já tem dois ou três anos". "Sempre que falta a luz, alertamos. Passados dois ou três meses, vêm reparar. Agora, a marginal está às escuras, a única iluminação que existe é dos cafés", acrescenta. Os comerciantes queixam-se do impacto no negócio, principalmente no arranque da época balnear. "Vir para aqui à noite é como estar no meio de um pinhal. Contam-se uns dez candeeiros juntos sem iluminação".