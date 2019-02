Perde consulta urgente devido a engano dos CTT

Salomão Rodrigues Hoje às 15:38 Facebook

Um utente do Centro Hospitalar Gaia/Espinho perdeu uma consulta urgente porque o telegrama com a respetiva marcação só lhe chegou às mãos depois da data marcada para estar presente na referida unidade.

O telegrama demorou dois dias a chegar, devido a um engano do carteiro. Os CTT reconhecem o erro e lamentam o sucedido.

O Centro Hospitalar endereçou um telegrama pelos CTT no passado dia 11, às 10.36 horas, solicitando que António Mendes, residente em Silvalde, Espinho, comparecesse no Santos Silva no dia 13, pelas 8.30 horas. Tratava-se de uma consulta de endocrinologia, urgente, ansiada pelo utente de 78 anos para despistagem de doença cujo diagnóstico era ainda incerto.