Duas jovens de 15 anos ficaram feridas num acidente de viação ocorrido, esta quarta-feira à tarde, em Ovar.



O motociclo elétrico em que as vítimas seguiam chocou com um carro na Rua Cunha.

Uma das jovens foi transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto, e a outra, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de S. Sebastião, na Feira.



No local, estiveram os bombeiros de Ovar.