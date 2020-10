Mar agitado inunda Avenida e ruas no Furadouro

Salomão Rodrigues Hoje às 18:28 Facebook

O mar galgou, esta quinta-feira ao início da tarde, o muro de proteção existente ao longo da zona de costa do Furadouro, Ovar, inundando a Avenida e ruas próximas.

A forte agitação marítima, que se fez sentir com maior intensidade cerca das 14.30 horas, provocou vagas que facilmente transpuseram o muro e levaram as águas ao longo da zona marginal, Rua Jornal o Comércio do Porto e cruzamento com a Avenida Tomás Ribeiro.

Desta vez não são conhecidos estragos materiais, mas a população teme que futuras vagas possam provocar prejuízos, devido a possíveis inundações como as que já ocorreram em situações anteriores.