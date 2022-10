Morreu homem que caiu num esporão em Esmoriz

Salomão Rodrigues Hoje às 11:29, atualizado às 11:31 Facebook

Morreu um homem, com cerca de 60 anos, em sequência de uma queda num esporão em Ovar, na manhã desta quarta-feira,

A vítima, que se deslocava ao local duas vezes por semana para pescar, terá caído sobre as pedras do esporão da praia de Esmoriz cerca das 10 horas. Apesar dos esforços das equipas de socorro, o homem acabou por morrer no local, dada a gravidade dos ferimentos sofridos.

Ao local acorreram os bombeiros de Esmoriz, a viatura médica e de emergência e reanimação (VMER) e a Polícia Marítima do Porto.