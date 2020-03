Morreu idoso da Santa Casa de Ovar. Todo o lar testado este sábado

Catarina Silva Hoje às 10:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Um idoso da Santa Casa da Misericórdia de Ovar morreu infetado com o novo coronavírus.

O lar vareiro tem 120 utentes e o hospital de campanha que está instalado na cidade deverá testá-los este sábado. O caso acontece na instituição onde, durante mais de uma semana, 15 funcionários e 8 enfermeiros (do total de 60 trabalhadores) não saíram para não pôr em risco a saúde dos idosos.

Segundo o autarca Salvador Malheiro, do único concelho cercado do país por aí ter sido declarada situação de calamidade, "Ovar conta cinco óbitos e um desses deixa-nos muito preocupados porque aconteceu na Santa Casa da Misericórdia".

O edil revelou que vários elementos do Gabinete de Crise que está a funcionar em Ovar reuniram na sexta-feira com a instituição, "no sentido de podermos testar desde já toda a sua população e estabelecer um plano concreto para poder evacuar os utentes daquele espaço se for necessário".

Malheiro garantiu que a Câmara está já a preparar espaços alternativos e que este sábado serão feitos, no mínimo, 130 testes aos utentes e profissionais da Santa Casa.

Ovar conta 148 casos confirmados de Covid-19, cinco óbitos e cinco recuperados.