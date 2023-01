Movimento cívico de Ovar promove marcha em defesa dos serviços de saúde

Contra a integração do Hospital Dr. Francisco Zagalo e de outras unidades de saúde de Ovar na nova unidade local de saúde (ULS) a criar em Aveiro, a Plataforma de Intervenção Cívica - Coração Vareiro, promove esta sexta-feira uma marcha de protesto e sensibilização. A iniciativa está marcada para as 18 horas, junto ao quartel dos bombeiros de Ovar.

Esta plataforma cívica, que se diz "apartidária", criou o movimento intitulado ASO (Acorda, Ovar, Saúde) em resposta à reestruturação da prestação dos cuidados de saúde do concelho de Ovar e à referenciação dos respetivos utentes para a nova unidade local de saúde (ULS) a criar em Aveiro.

Justificam que a população "prefere estar associada à futura ULS de Santa Maria da Feira, que se situa a 15 minutos de Ovar".

Ao JN, Adriana Maia, coordenadora do movimento, refere que "muitas pessoas estão já a ser encaminhadas para consultas e operações no Hospital de Aveiro, apesar de dizerem [Governo] que ainda estão a criar grupos de trabalho para analisar esta situação".

"As pessoas querem sair à rua para mostrar o seu desagrado sobre esta situação", refere a porta-voz.

O movimento destaca também a "preocupação", relativa "às dificuldades que esta situação irá acarretar. A distância, o tempo de viagem, a ausência de transportes públicos diretos para Aveiro, os custos e o risco que as pessoas correm, se necessitarem de cuidados de saúde urgentes, são muito elevados".

Referem, a título de exemplo, que a freguesia de Esmoriz "está a cerca de 50 quilómetros do Hospital de Aveiro. É de todo inconcebível, todos temos direito a uma saúde de proximidade".

Com a marcha pretende-se, ainda, "alertar e não deixar cair em esquecimento, outros problemas que decorrem no Concelho de Ovar respeitantes à saúde".

É o caso da reabertura do Serviço de urgência Básico do Hospital Dr. Francisco Zagalo; reforço de outras valências deste e a reabertura do Polo de Arada e Maceda.

O movimento diz ser "urgente" ser ouvido pelo Ministério da Saúde, "pois somos nós, população de Ovar, que vão prejudicar. As reorganizações, bem como todas as medidas a serem implementadas pelo Governo, devem ser pensadas em prol do superior interesse e bem-estar da população"

A marcha irá terminar junto ao Tribunal de Ovar.