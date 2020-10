Mulher de Ovar derrotou a covid-19 aos 102 anos

Salomão Rodrigues Ontem às 23:19 Facebook

Mulher de Ovar nunca teve sintomas e venceu a infeção sem medicamentos.

Tem 102 anos e esteve infetada com covid-19. Mas a pandemia não fez mossa na idosa de Ovar que, juntamente com a restante família, ultrapassaram a infeção "sem sintomas", diz a filha, que pede o anonimato do agregado familiar.

"A minha mãe esteve sempre bem e está a fazer a vida dela normal", garantiu ao JN à porta de casa, situada na União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã.

A filha, que conta já com 80 anos, revelou que a progenitora "não precisou de tomar nada" para minimizar qualquer efeito da infeção. "Sempre foi uma pessoa saudável e continua bem", reiterou a mulher, dizendo que a mãe "come de tudo". Confirmou ainda que o teste efetuado recentemente à idosa "deu negativo".

Foi esta filha da idosa centenária a ter os sintomas que deram o alerta para uma possível infeção por covid-19 no seio da família. "Estive com 38 graus de febre e fui juntamente com a minha mãe, a minha filha e o marido dela fazer o teste", explicou.

Os quatro tiveram resultado positivo, mas após o confinamento que todos passaram na mesma habitação, viram agora o teste revelar o resultado desejado. "Nunca pensei que nos fosse acontecer e não sabemos muito bem como ficamos infetados", admite.