Grelhador usado para assar carapaus causou intoxicação mortal em Esmoriz

Uma mulher morreu, este domingo de manhã, na sequência de uma intoxicação por monóxido de carbono numa casa em Esmoriz. O marido, também septuagenário, e uma menina, de oito anos, foram hospitalizados.

A vítima, de cerca de 70 anos, não resistiu à inalação de gases tóxicos emitidos por um grelhador que o casal terá usado no sábado à noite para grelhar uns carapaus, presumivelmente na cozinha da habitação. Dadas as baixas temperaturas que se registam nesta altura, terão deixado as brasas por apagar, que levou a este desfecho.

Este domingo de manhã, um familiar foi a casa e encontrou a mulher prostrada. Foi a menina, de oito anos, que abriu a porta e disse que a avó não estava bem. O avô também estava intoxicado.

A criança, considerado um ferido de média gravidade, foi avaliada no local, estabilizada e e transportada à Pediatria do Hospital São João, no Porto.

O homem, de cerca de 70 anos, foi avaliado, estabilizado no local e transportado ao Hospital Pedro Hispano em Matosinhos. A mulher foi encontrada já cadáver.

O casal e a mulher, emigrados em França, chegaram esta semana a Portugal.

O alerta foi dado às 8.49 horas deste domingo, para uma intoxicação por monóxido de carbono, numa habitação na rua Fonte da Ilha, em Esmoriz.

Foram mobilizadas três ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, com seis bombeiros, a que acresce a viatura de comando, com o apoio da VMER de Santa Maria da Feira e GNR de Esmoriz.