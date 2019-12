Mulher morre intoxicada por monóxido de carbono. Homem em estado grave

Salomão Rodrigues Hoje às 11:29, atualizado às 12:37 Facebook

Um casal de Ovar ficou intoxicado, esta madrugada de segunda-feira, na casa onde residiam. A mulher, com cerca de 30 anos, não resistiu e foi encontrada já morta.

O homem, também na casa dos 30 anos, foi encontrado com vida e transportado ao hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, em estado muito grave, apurou o "Jornal de Notícias".

As vítimas terão sido vítimas de intoxicação por monóxido de carbono. Segundo apurou o JN, levaram uma braseira para o quarto, que estará na origem do sinistro. Têm uma criança, de 10 anos, que não estaria em casa, localizada em São João de Ovar, no momento do incidente.

O alerta foi dado pelo irmão do homem que está em estado grave, ao não conseguir contactá-lo, esta segunda-feira de manhã, quando o procurou para irem trabalhar.

Ao local acorreram operacionais dos Bombeiros de Ovar apoiados por duas viaturas, a VMER da Feira e a PSP.

Esta é a segunda morte por intoxicação ocorrida em pouco mais de um mês no concelho de Ovar.

No dia 10 de novembro, uma mulher aparentando 70 anos morreu na sequência de uma intoxicação por monóxido de carbono, em Gondezende, Esmoriz, Ovar, que também deixou em estado grave o seu marido e uma neta de 8 anos.