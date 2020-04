Não param as tentativas de "furar" a cerca sanitária em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 17:59 Facebook

As tentativas de "furar" a cerca sanitária imposta no concelho de Ovar não param. Pelo menos 15 pessoas foram detidas e identificadas pela GNR pelo crime de desobediência quando tentavam transpor a cerca sem a necessária autorização, na última semana.

A tentativa de passagem para dentro e fora da cerca sanitária regista-se um pouco por todo o lado, com os cidadãos a aventurarem-se por caminhos secundários ou estradas de acesso direto.

A GNR mantém-se em locais previamente determinados, mas efetua também deslocações constantes com recurso a patrulhas, acabando por identificar os caminhos mais utilizados e deter os prevaricadores.

Anteontem, por exemplo, foram detidas quatro pessoas. Em Esmoriz, foi lavrado um auto pelo crime de desobediência a um homem de 41 anos. Já em Souto, Feira, dois homens e uma mulher foram também eles alvo de notificação pelo mesmo tipo de crime.

Para além do desrespeito pela cerca sanitária, registam-se, ainda, vários autos relacionados com a violação do dever de confinamento profilático, determinado pelas autoridades de saúde.

Juntos, estes dois tipos de desobediência ultrapassam já mais de duas dezenas de ocorrências nos últimos dias.