Outdoors gigantes apelam ao uso de máscara em Ovar

Cartazes gigantes, ou outdoors, ostentando a mensagem "Proteja-se, use máscara", são a nova aposta da autarquia no combate à pandemia de Covid-19. A iniciativa teve a colaboração de todos os partidos.

Os cartazes, usados pela autarquia para divulgação das atividades do município, estão, agora, com a nova mensagem de sensibilização para o uso de máscaras.

Também os Partidos políticos, PS, PSD, CDU, BE e PSD, disponibilizaram de imediato os seus cartazes partidários. O CDS PP não foi contactado, porque, explicou o presidente da Câmara Municipal, "não tinha nenhuma destas estruturas no município".

"Estão por todo o lado. E ainda vão aparecer mais", garantiu, ao JN, Salvador Malheiro.

O autarca lembra que, depois do Estado de Calamidade vivido no município vareiro, o futuro "depende muito do comportamento de cada munícipe". "Temos que conviver com o vírus e, por isso, estamos a fazer esta campanha de sensibilização", justificou.

O presidente diz que ficou "muito sensibilizado", pela "disponibilidade imediata de todos os partidos em cederem os seus outdoors".

Afirma que, em breve, a mensagem "Proteja-se, use máscara", deverá estar afixada num total de 12 cartazes de grande dimensão.