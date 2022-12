Ovar contra a integração do Hospital Francisco Zagalo na Unidade de Saúde de Aveiro

A Câmara Municipal de Ovar está contra a proposta de integração dos Cuidados de Saúde Primários de Ovar (CSP) e do Hospital Francisco Zagalo (HFZ) na futura Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro. Essa mesma rejeição foi já comunicada ao Diretor-Executivo do Sistema Nacional de Saúde, Fernando Araújo.

Em comunicado, a autarquia esclarece que tomou "posição formal" e rejeitou, "por unanimidade", essa mesma proposta, referindo que a sua posição passa pela "inclusão" destes serviços de saúde e Hospital de Ovar "no estudo que decorre para a criação da Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga (Santa Maria da Feira); assim como a retoma do modelo do Sistema Local de Saúde (In Ovar Saúde), especificamente ajustado ao Concelho de Ovar".

A Câmara Municipal de Ovar diz ter comunicado ao Diretor Executivo que, independentemente do modelo que vier a ser adotado pelo Governo, "é indispensável que o Ministério da Saúde proceda à abertura do Serviço de Urgência Básica no Hospital de Ovar e ao reforço do respetivo bloco operatório". É também feita referência à necessidade da reabertura dos Polos de Saúde de Maceda e Arada, "nos quais, à semelhança do que fez com os de Válega, S. Vicente Pereira e Furadouro, a Câmara Municipal investiu na reabilitação do edificado, realizando obras que eram da responsabilidade do Ministério da Saúde".

PUB

A estas, soma-se a necessidade de serem salvaguardados os postos de trabalho e os atuais vínculos laborais no Hospital Francisco Zagalo e nos Cuidados de Saúde Primários de Ovar.

"Pela proximidade que temos com as nossas gentes, sabemos bem que elas querem ser referenciadas para o local mais próximo, e não para o local que mais convém ao Ministério da Saúde", afirmou Salvador Malheiro, Presidente da Câmara Municipal.

"Sabemos que anseiam pelo Serviço de Urgência no Hospital de Ovar e que querem todos os Polos de Saúde a funcionar em pleno"", acrescentou.

O Presidente da Câmara garantiu que, "mesmo sabendo que a decisão é do Ministério da Saúde, com quem manteremos sempre uma linha de diálogo positiva", a Câmara Municipal irá "até ao limite para defender os direitos das populações, designadamente, a cuidados de saúde de proximidade, com qualidade e que lhes garantam a maior nível de vida possível".

Também a comissão concelhia do PS de Ovar tinha já sido recebido pelo Diretor-Executivo do Sistema Nacional de Saúde, Fernando Araújo, onde o PS se mostrou contrária à integração dos Cuidados de Saúde Primários de Ovar e do Hospital Francisco Zagalo na Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro.