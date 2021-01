Ovar disponível para reativar hospital de campanha

Salomão Rodrigues Hoje às 17:18 Facebook

"Se nos for pedida colaboração, cá estaremos para ajudar a implementar novamente o Nosso ANJO D"OVAR", afirmou, na tarde deste domingo, o presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro. O autarca diz que, para isso, "é necessário um sinal do Governo".

Na sua página do Facebook, Salvador Malheiro lembrou que "nesta segunda e terceira vaga, temos todo um País em contaminação comunitária. Existem, já, mais de 100 concelhos em situação igual ou pior que a Nossa".

Refere que, por isso, mantem, "apesar de tudo, o mesmo espírito de Colaboração. Mas, neste contexto, não nos cabe a Nós liderar qualquer processo referente à Saúde Pública", refere o presidente da Câmara Municipal explicando que "a competência Não é Nossa".

"É o Governo da Nação que tem que gerir e liderar toda esta crise que tem, notoriamente, um carácter Nacional e não Local. Tal como informámos em novembro, tem que haver um sinal do Governo [para reativação do hospital de campanha] e, até à data de hoje, não houve".

Na mensagem que deixou na rede social, afirma que os hospitais estão em rutura. "Já não conseguem, infelizmente, dar resposta a todas as solicitações em termos Nacionais"

Lembrou, ainda, que aquando da primeira vaga, "a Câmara Municipal de Ovar teve, na altura, a iniciativa de liderar muitos processos em substituição do Governo, colocando sempre em primeiro lugar a Saúde das Nossas Pessoas"

"Um desses processos foi, como é conhecido por Todos, a implementação do Nosso Hospital de Campanha, em tempo recorde, em articulação com o Hospital Francisco Zagalo e com o ACES Baixo Vouga".

Recorda que foram investidos dezenas de milhares de euros em Assistentes Operacionais, infraestruturas, camas articuladas, monitores e consumíveis. "Fizemos tudo o que estava ao Nosso alcance".

"Chegámos a ser alvo de críticas e, inacreditavelmente, até fomos confrontados com uma taxa para pagar, referente ao Nosso Hospital de Campanha".