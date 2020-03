Ovar tem o dobro dos infetados anunciados pela DGS, diz autarca

JN Hoje às 08:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Ovar informou, na terça-feira à noite, que há mais de 100 casos de infeção por Covid-19 no concelho, o dobro do anunciado ontem pela Direção-Geral da Saúde,

"O número actualizado de infectados confirmados neste momento no município de Ovar é 101. O que é bem diferente dos 55 que hoje foram anunciados...", pode ler-se numa mensagem publicada na conta de Facebook de Salvador Malheiro, onde aponta que "mais do que o número de infectados", importa mais "o número de vidas" que poderão ser salvas. "Nós precisamos mesmo de ajuda por parte do nosso Ministério da Saúde", escreve o autarca.

De acordo com a caracterização demográfica dos casos de infeção, divulgada na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, o concelho Ovar, que está submetido a uma cerca comunitária desde que foi identificada transmissão comunitária no concelho, tem registados 55 casos, encontrando-se no sétimo lugar da tabela, atrás de Lisboa, Porto, Maia, Vila Nova de Gaia, Valongo e Gondomar. Os números, revelou a DGS mais tarde, referem-se apenas a 54% do total de casos confirmados.

O município de ​​​​​​​Ovar, onde foi decretado estado de calamidade, ainda antes do decreto nacional de estado de emergência, tendo em conta a aceleração do contágio num curto espaço de tempo, está cercado, por forma a tentar controlar o surto.