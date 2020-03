Ovar vai ter hospital de campanha e mais ajuda médica

Salomão Rodrigues Hoje às 15:07 Facebook

O município de Ovar vai ter um hospital de campanha. Este equipamento tinha sido pedido, na manhã deste domingo, pelo presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, depois de ter sido conhecida a morte de um jovem de 14 anos residente neste concelho.

Salvador Malheiro voltou a lembrar que o município vive uma situação dramática e em risco de catástrofe e pediu a instalação de um hospital de campanha.

Há minutos, o autarca confirmou que obteve por parte do governo resposta ao seu pedido e que "o INEM irá montar a partir de hoje [domingo] um Hospital de Campanha no Arena Dolce Vita para 100 camas com os respetivos equipamentos médicos e profissionais de saúde", divulgou.

Adianta, ainda, que, a partir desta segunda-feira, "estará uma equipa de médicos e enfermeiros em permanência no Lar da Santa Casa da Misericórdia", referiu.