Ovar vai ter hospital particular em 2022

O Grupo Trofa Saúde vai construir uma nova unidade hospitalar em Ovar. O 18.º hospital do grupo vai custar oito milhões de euros e ficará instalado no "Vida Ovar".

Com conclusão prevista para maio do próximo ano, irá ocupar uma área total de três mil metros quadrados no referido centro comercial.

Bruno Silva, da administração do Grupo Trofa Saúde, explicou que este será um hospital "vocacionado para o ambulatório", com as respetivas "consultas externas, análises clínicas, área de fisioterapia e imagiologia", entre outras especialidades e valências.

Em caso de necessidade de respostas mais diferenciadas, Bruno Silva esclareceu, esta manhã, na apresentação do projeto, que a unidade hospitalar de Gaia funcionará como "ponto de apoio mais próximo".

O presidente da Câmara Municipal, Salvador Malheiro, considerou que se trata de "um dia muito importante para a comunidade vareira".

"Somos acérrimos defensores do Serviço Nacional de Saúde (...) Defendemos também o mérito e quem mais trabalha e tentamos, por isso, atrair novos investimentos ao nosso território", referiu.

O autarca precisou, ainda, ser favorável à coabitação, no setor da saúde, de iniciativas "oriundas do setor público, social e privado".