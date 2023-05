Parque de Campismo de Cortegaça sem água e luz

Salomão Rodrigues Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Desde terça-feira que o parque de campismo de Cortegaça, Ovar, está sem água e eletricidade para desagrado dos campistas. A Junta de Freguesia de Cortegaça, proprietária e nova gestora, diz que se trata de uma situação temporária.

Apanhados de surpresa, os cerca de 50 utentes atuais do parque de campismo de Cortegaça viram-se confrontados com o encerramento inesperado do fornecimento de água e energia elétrica.

Improvisaram soluções, mas não deixam de lamentar o sucedido. "Podiam ter-nos informado que isto ia acontecer para nos prevenirmos", lamentavam, na tarde desta quarta-feira, duas utentes que pediram o anonimato. Há ainda quem se queixe de prejuízos com o descongelamento de produtos alimentares.