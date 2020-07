Primeira confraria de surf nasce em Cortegaça

Ontem às 23:41 Facebook

A praia de Cortegaça, em Ovar, acolheu, esta sexta-feira à noite, a primeira aula inaugural Surf/Anos 80.

Segundo os promotores, a objetivo da iniciativa, que terminou com um piquenique, "é promover a saúde mental durante estes tempos marcados pela covid-19. Com esta prática desportiva mantém-se a distância social, conforme as recomendações da DGS, ao mesmo tempo que se preserva o contacto social", explicam.



O projeto, da escola "Surf at Night", afirma-se como a primeira confraria do surf no mundo - nome escolhido durante o desenrolar das atividades desta sexta-feira - e promete mais animação e novidades nos próximos dias.