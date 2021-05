PS aguarda investigação aos contratos da Câmara de Ovar no combate à pandemia

Salomão Rodrigues Hoje às 15:55 Facebook

A Comissão Concelhia do Partido Socialista (PS) de Ovar lembrou, a propósito das notícias de buscas na Câmara Municipal, na passada terça-feira, que também denunciou, junto do Ministério Público (MP), as suas suspeitas sobre as contas e procedimentos da autarquia no âmbito da pandemia da covid-19.

Em comunicado, o PS esclarece que remeteu ao MP e à Inspeção-geral de Finanças, em novembro de 2020, "o Relatório da Auditoria realizada pelos Vereadores do PS às contas e aos procedimentos da Câmara de Ovar no âmbito da pandemia da Covid-19".

A concelhia diz "existirem indícios da prática de factos que podem constituir ilícito criminal e/ou que podem ter violado as normas legais de controlo financeiro a que as Autarquias se encontram obrigadas".

Estará em causa, entre outras dúvidas levantadas pelos socialistas, compras de máscaras a gelatarias, construtoras e a empresas criadas dias antes.

Já sobre as buscas de terça-feira, que tiveram como alvo contratos relacionados com intervenções em recintos desportivos e outras obras, o PS afirma que "não vacilando no respeito pelo princípio constitucional da presunção de inocência, continuará atento às investigações que o Ministério Público iniciou na Câmara Municipal de Ovar".