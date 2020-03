PSP de Ovar circula com mensagem de sensibilização

Nuno Barbosa, em Ovar Hoje às 19:22, atualizado às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Mesmo com a cidade praticamente vazia, devido ao estado de calamidade pública decretado pelo Governo, a Polícia de Segurança Pública de Ovar continua bem ativa.

Pelas ruas de Ovar tem circulado, esta quinta-feira, uma viatura da PSP com um ecrã que passa a seguinte mensagem: "Respeite as orientações da PSP".

Contactado pelo JN, um agente daquela força de segurança referiu ainda que estes primeiros dias de calamidade têm decorrido com "tranquilidade". E acrescentou: "Não há nenhuma ocorrência digna de relevo. As pessoas estão a acatar as nossas orientações. As poucas que andam na rua é para ir à farmácia, ao pão ou ao supermercado".

De qualquer forma, ainda pairam muitas dúvidas no ar. "O telefone não para com pedidos de informações relativas a entradas e saídas. As pessoas querem saber, por exemplo, se podem entrar no concelho para trabalhar e se, depois, podem sair".

Relativamente ao novo despacho que impõe o encerramento das unidades industriais e que obrigou diferentes entidades patronais a enviarem os trabalhadores para casa de forma célere, sob pena de as empresas serem multadas, a mesma fonte garantiu que a desmobilização "deu-se com tranquilidade".

Uma última nota para o facto de alguns dos supermercados da região terem funcionários a desinfetar os carrinhos de compras, além de terem criado, nas filas das caixas de pagamento, uma margem de segurança de um metro entre cada um dos clientes.