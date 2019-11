Quatro feridos em despiste de carro comercial em Cortegaça

Catarina Silva Hoje às 00:47 Facebook

Três homens e uma mulher ficaram feridos, este domingo à noite, depois de o carro de dois lugares onde seguiam os quatro se ter despistado e capotado. O despiste aconteceu na Avenida da Praia, em Cortegaça, Ovar, pouco depois das 20 horas.

À chegada dos Bombeiros de Esmoriz, que se deslocou para o local com 12 elementos, as quatro vítimas já estavam todas fora do automóvel comercial.

Os feridos, uma mulher de 51 anos e três homens de 30, 34 e 50 anos, foram transportados com ferimentos ligeiros para o hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.