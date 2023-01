Rio Cáster galga margens em Ovar

O Rio Cáster está a galgar as margens em alguns locais do centro de Ovar, estando a Proteção Civil a equacionar a possibilidade de encerrar algumas das estradas ao trânsito.

Os bombeiros e restantes elementos da Proteção Civil estão a monitorizar em permanência a subida das águas nesta zona, ao mesmo tempo que têm respondido aos diversos pedidos de auxílio por parte dos habitantes.

Numa das situações, uma habitação que está abaixo da cota do nível do curso de água está já totalmente inundada. Depois da presença de elementos da Proteção Civil são, agora, os amigos e vizinhos do casal que ali reside a tudo fazerem na tentativa de minimizar os danos causados pela inundação.

De acordo com alguns testemunhos, há já a lamentar a morte de algumas aves de capoeira.