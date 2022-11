Salvador Malheiro agraciado com Medalha da Cruz de São Jorge

A Medalha da Cruz de São Jorge vai ser atribuída ao presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, em cerimónia a realizar, na tarde desta sexta-feira, no município vareiro.

A iniciativa do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é justificada com a "permanente disponibilidade com que sempre distinguiu a Instituição Militar, bem como o elevadíssimo sentido de serviço público que sempre pautou as suas intervenções no âmbito da Defesa Nacional, nomeadamente no que concerne ao Aeródromo de Manobra n.º 1 de Ovar, em Maceda (Base de Maceda)".

Está ainda em causa o contributo de Salvador Malheiro durante a pandemia da covid-19 "para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão das forças armadas junto dos seus institutos e academia".

O presidente da Câmara Municipal de Ovar diz-se "orgulhoso e honrado com esta distinção, não apenas pelo que representa em termos pessoais, mas também porque constitui um reconhecimento a todo o povo vareiro".

A medalha militar da Cruz de São Jorge destina-se a galardoar militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para o prestígio das Forças Armadas.

A distinção tem lugar nos Paços do Concelho pelas 14.20 horas.