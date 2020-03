Segunda morte por Covid-19 em Ovar

Nuno Barbosa Hoje às 13:16 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Ovar fez, este sábado, uma comunicação via Facebook onde revelou uma nova vítima mortal no concelho, provocada pelo coronavírus.

Ainda de acordo com o edil "a situação em Ovar continua muito complicada". Em jeito de balanço, o presidente revelou que "o número de infetados confirmados não para de aumentar". No concelho já estão contabilizados 64. "E hoje tivemos o segundo óbito", informou.

"A percentagem de infetados por população em Ovar é 10 vezes superior à percentagem em todo o território nacional", acrescentou Salvador Malheiro, pouco depois de ter sido divulgado o relatório diário da Direção-Geral da Saúde.

Recorde-se que Ovar é, atualmente, o único município português que se encontra com estado de calamidade decretado, com quarentena geográfica imposta pelo Governo, devido à pandemia do novo coronavírus.