Tenda no hospital de Ovar preparada para fazer rastreios ao Covid-19

O Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar já tem instalada uma tenda que servirá de posto de recolha de material para análises de rastreio ao novo coronavírus.

O módulo, que contou com o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa, vai receber pessoas previamente referenciadas pelo serviço local de saúde para fazer rastreios e deverá entrar em funcionamento na próxima segunda-feira. O serviço, assegurado por pessoal profissional do hospital e dos cuidados de saúde primários do concelho, tem a possibilidade de fazer 40 recolhas diárias, 20 da parte da manhã e outras tantas durante a tarde.

"Estamos a falar de um importante serviço a funcionar no perímetro externo da unidade para ajudar na luta contra a pandemia, numa estratégia de prevenção e antecipação de um cenário previsível de aumento de casos suspeitos", afirmou o presidente do Conselho Diretivo do hospital, Luís Miguel Ferreira.

"É uma fase crítica para toda a comunidade em geral e muito particularmente para o concelho de Ovar. Neste momento difícil, manifestamos, contudo, total confiança na nossa capacidade coletiva para vencermos este enorme desafio que nos está a ser colocado", acrescentou o responsável.

Recorde-se que, devido ao surto epidemiológico no hospital, as atividades sofreram várias restrições impostas pelo plano de contingência da unidade que "visam proteger a saúde dos doentes, profissionais e cidadãos em geral", tendo em conta as instruções determinadas pelas autoridades de saúde.