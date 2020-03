Três resultados positivos à Covid-19 encerram Pingo Doce em Ovar

Nuno Barbosa Hoje às 19:58 Facebook

As duas lojas do Pingo Doce da cidade de Ovar ficaram temporariamente encerradas, esta segunda-feira, devido à confirmação de três resultados positivos à covid-19 entre os funcionários. Ao JN, os supermercados do grupo Jerónimo Martins apresentaram a posição oficial sobre o tema.

"Na sequência da declaração pelo Governo da situação de calamidade pública em Ovar motivada pela evolução epidemiológica registada, o Pingo Doce tomou a iniciativa de disponibilizar a todos os seus colaboradores das duas lojas a operar na cidade a realização de testes à Covid-19. Tendo-se apurado hoje três resultados positivos, procedeu-se de imediato ao encerramento das duas lojas de Ovar para uma higienização profunda. O Pingo Doce de Ovar Lavouras reabre amanhã e o Pingo Doce Ovar Aquilino Ribeiro reabre na 4ª feira. Ambas as lojas serão reabertas com as equipas de colaboradores que substituem os colegas que ficam agora de quarentena, seguindo a lógica rotativa que está em vigor no Pingo Doce desde o dia 16 de Março", esclareceram.

À entrada do estabelecimento lê-se um aviso indicando que a reabertura está prevista para "o mais breve possível", sendo que, entretanto, os clientes são recomendados a procurar a loja de Esmoriz, também no concelho de Ovar, mas a cerca de 12 quilómetros de distância.

Conforme já informou, em diversas ocasiões, o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, dentro do concelho a zona mais infetada pela Covid-19 é São João de Ovar. Curiosamente, é lá que estão três dos principais supermercados: Pingo Doce, Modelo, Mercadona e Intermarché.

No concelho de Ovar, que se encontra em estado de calamidade pública e em quarentena geográfica, registam-se 83 casos confirmados e dois mortos por coronavírus.