Abertas inscrições para a Viagem Medieval

As associações de Santa Maria da Feira vão voltar a poder explorar as tabernas da Viagem Medieval, naquela que se tornou uma das principais fontes de receita do movimento associativo do concelho. O período de candidaturas para estes espaços decorre até ao próximo dia 26.

As sandes e refeições tendo por base o javali e o porco no espeto, a que se junta a sangria, tornaram-se um autêntico ex-libris da Viagem Medieval que está de regresso entre 3 e 14 de agosto, após o interregno de dois anos devido à pandemia de covid-19.

Milhares de forasteiros deslocam-se à Feira para assistir às recriações históricas, mas também para saborearem as afamadas iguarias dos tempos medievais, transformando as designadas tabernas numa fonte de receita para a organização, mas, sobretudo, para as associações concelhias que as exploram.

A organização da Viagem disponibiliza, este ano, 23 tabernas que ficarão localizadas a Nascente da Casa de Fijó [Orfeão]; a poente do edifício das piscinas e na envolvente ao Castelo.

A exploração das tabernas custará, para cada associação, a nascente da Casa de Fijó, 3800 euros. Para as restantes duas localizações ficará por 2150 euros.

Simultaneamente, está a decorrer no mesmo período a candidatura para a feira franca: artesãos, mercadores e regatões que irão, também eles, contribuir para a recriação histórica do comércio e das artes e ofícios medievais. Toda a informação sobre as candidaturas está no site do evento.

Primeira Dinastia

A Viagem Medieval em Terra de Santa Maria volta, este ano, a Santa Maria da Feira entre 3 e 14 de agosto, recriando a vivência dos reinados da Primeira Dinastia, desde as contendas da rainha D. Teresa até à morte prematura de D. Fernando, que deu origem à crise dinástica de 1383/85.

Viagem com "Cinco Estrelas Regiões/2022"

O evento medieval da Feira foi distinguido com o galardão "Cinco Estrelas Regiões/2022". A votação para a 5ª edição do Prémio Cinco Estrelas Regiões realizou-se a nível nacional, com a participação de 450 mil consumidores que definiram a Viagem Medieval como um evento "Cinco Estrelas".

Centro da cidade sem pórticos

Pela primeira vez, o centro da cidade deixa de ter o acesso condicionado na data da Viagem. Não há pórticos de controlo nesta localização, já que a organização concentrou o evento junto às margens do Rio Cáster.