Abertas inscrições para campos de férias de Natal em Santa Maria da Feira

Estão abertas até ao próximo dia 15 as inscrições para os Campos de Férias Vive o Natal, destinados a alunos das escolas de Santa Maria da Feira sem retaguarda familiar. Promovidos pela FAPFEIRA e pela Câmara, vão decorrer de 21 a 31 de dezembro, de segunda a sexta-feira, entre as 8.30 e as 17.30 horas.

"Desporto, artes plásticas, expressão musical e corporal são algumas das atividades previstas no programa. Ao longo de sete dias, vários profissionais ligados à área da Educação vão acompanhar os alunos em permanência, proporcionando umas férias de Natal repletas de animação, aprendizagem e companheirismo", indica a Câmara.

O Município sublinha que as inscrições devem ser feitas online. "Os interessados podem contactar a Divisão da Educação, através do telefone 933 708 017 ou 256 370 888 ou e-mail camposferiasvives@gmail.com ou pelouroedj@cm-feira.pt", acrescenta a Autarquia.