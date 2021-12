Abertas inscrições para meninas Fogaceiras

Salomão Rodrigues Hoje às 17:05 Facebook

Está já a decorrer o período de inscrições para a participação das meninas do concelho de Santa Maria da Feira no Cortejo Cívico e na tradicional Procissão das Fogaceiras, realizado, anualmente, a 20 de janeiro.

Devido à covid-19, a Câmara da Feira lembra que os tempos de incerteza e a evolução da pandemia "não permitem ainda uma participação sem restrições, estando, por isso, as inscrições limitadas a quatro meninas fogaceiras por cada uma das 31 freguesias".

Ou seja, um total de 124 meninas fogaceiras, "assegurando-se, desta forma, a representatividade de todo o território de Santa Maria da Feira".

A Festa das Fogaceiras tem nas meninas vestidas de branco, de cintas coloridas e de fogaça à cabeça, um dos seus ícones no cumprimento do voto ao mártir S. Sebastião.

As inscrições decorrem até ao dia 9 de janeiro, podendo os pais ou encarregados de educação inscrever as meninas exclusivamente online, em formulário próprio, disponível em https://bit.ly/InscricoesFogaceiras2022.

"Se verificarem necessidade de apoio a esta inscrição, os pais ou encarregados de educação podem dirigir-se à Loja Interativa de Turismo, em Santa Maria da Feira", esclarece a autarquia. Podem participar as meninas que completem, no mínimo oito anos, até ao final de 2022. Na eventualidade de se verificar a ausência das quatro inscrições numa das freguesias, a vaga passará para a freguesia com maior número de inscrições. O critério de seleção será a ordem de registo de inscrições.

O "Cantinho das Fogaceiras" dispõe de um stock limitado de vestidos, sapatos e acessórios para empréstimo, a maioria adquiridos pela Câmara Municipal, existindo outros doados por famílias de meninas fogaceiras.

"Também neste espaço é disponibilizada toda a informação e aconselhamento sobre as normas de bem trajar e postura nos momentos mais solenes".