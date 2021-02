Advogado Márcio Correia é o candidato do PS à Câmara da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 13:45 Facebook

A Comissão Política do PS de Santa Maria da Feira escolheu o atual presidente da concelhia, Márcio Correia, como candidato do partido à presidência da Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas.

O candidato, 42 anos, advogado, foi membro de assembleia de freguesia, deputado municipal e vereador na Câmara Municipal.

É presidente da Liga dos Amigos de Terras Santa Maria - Unidos pela Saúde, instituição de cariz social. Assumiu diferentes cargos em instituições: presidente do Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira, membro da direção da Liga dos Amigos do Hospital de São Sebastião, membro da direção da Federação das Coletividades de Santa Maria da Feira, entre outros cargos associativos.

"Assumir a candidatura à Câmara Municipal pelo PS é um desafio de grande responsabilidade. Trabalharei com o máximo empenho e com um compromisso político de verdade", afirmou Márcio Correia.

O candidato diz que se trata de uma candidatura "de todos aqueles que desejam um concelho com melhor qualidade de vida". "Esta é uma candidatura com um projeto sólido e visionário para o município de S. M. da Feira", referiu.